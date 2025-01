Notizie.com - Whatsapp Web, occhio se lo apri in ufficio: potresti avere una brutta sorpresa

Web, ci sono casi in cui il datore di lavoro potrebbe leggere i tuoi messaggi? Presta attenzione ad alcuni punti.Alcuni sempre più spesso si domandano: se può essere lasciatoWeb collegato al pc di lavoro e il datore di lavoro può leggere le conversazioni. Se dovesse avvenire, quest’ultimo potrebbe essere denunciato? In merito, possiamo dirvi che rispondere non è assolutamente semplice e si devono tenere in considerazione alcuni aspetti.Web,se loinuna(Notizie.com)Il primo riguarda il diritto che ha il datore di lavoro di poter controllare gli strumenti che fornisce ai dipendenti per svolgere il lavoro, mentre dall’altra parte c’è il diritto alla segretezza della corrispondenza di ogni cittadino, che viene tutelato dall’articolo 15 della Costituzione Italiana.