Vicenza esplosione improvvisa in fabbrica Il sindaco ai cittadini | Restate in casa

Un’e un incendio hanno colpito oggi, 16 gennaio, l’azienda Mendeleev Srl di Trissino, specializzata nel recupero di batterie e accumulatori, nel Vicentino. L’evento si è verificato intorno alle 15, con un forte boato che ha allertato i residenti delle zone circostanti.Pochi istanti dopo l’, una densa colonna di fumo si è levata dal sito, visibile da diversi chilometri di distanza. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato contenuto e non ha avuto modo di propagarsi ulteriormente.Leggi anche: Tregua Hamas-Israele, arriva l’doccia fredda: l’accordo rischia di saltare, cosa succedeLe fiamme hanno innescato esplosioni successive, complicando le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio, che si è sviluppato in un deposito dell’azienda, sono ancora da chiarire, così come l’entità dei danni, che si preannunciano significativi.