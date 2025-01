Iodonna.it - Un pranzo galeotto a New York, due cuori single in cerca dell'anima gemella: sarà questo flirt a unire l’universo di Hollywood all’adrenalina delle corse?

Cosa succede quando una star die un campione di Formula 1 si incontrano? Non è solo una domanda ipotetica, ma lo scenario che ha infiammato il gossip negli ultimi giorni. Sofia Vergara è stata avvistata in compagnia di Lewis Hamilton, il celebre pilota di Formula 1 fresco di passaggio alla Ferrari, durante una New. L’occasione non è passata inosservata, soprattutto per la complicità evidente tra i due, che ha dato il via a una cascata di speculazioni. Sofia Vergara e le altre: ecco chi sono le più pagatea tv guarda le foto Sofia Vergara e Lewis Hamilton,a NewLe immagini catturate dai paparazzi e pubblicate da TMZ parlano chiaro: Sofia Vergara, 52 anni e Lewis Hamilton, 40, sembravano totalmente immersi nella conversazione.