Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, per Salvini altro ko al Tar: “Più tempo ai comuni per presentare documenti sui possibili danni ambientali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

avranno piùpernuovie la posa della prima pietra del, semmai dovesse essere costruito, si allontana ulteriormente. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha ammesso latà di impugnare l’ok dato al progetto dal ministero dell’Ambiente (il parere positivo della commissione Via Vas), rendendo possibile l’integrazione documentale proposta daidi Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Iche potranno essere prodotti riguardano anche eventuali impatti ed i potenziali. L’udienza per discutere il merito del ricorso è stato rinviato a data da destinarsi. Un’altra sconfitta per il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo, al centro delle polemiche da giorni per i disagi che si verificano sulla rete ferroviaria e dopo il ko incassato sulla precettazione dello sciopero del 13 dicembre.