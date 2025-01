Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune, Australian Open 2025 in DIRETTA: iniziata la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)30-30 Seconda al corpo di, risposta vincente dicon il diritto lungolinea che pizzica la riga.30-15mette in rete il diritto in uscita dal servizio.30-0 Ancora un servizio vincente al centro.15-0 Subito una battuta vincente al centro. Al momento il campo è per metà al sole e metà all’ombra.7.12 Inizia laconin battuta.7.10è il n.13 del mondo,n.34.7.08 Inizia la fase di riscaldamento.7.07vince il sorteggio e decide di rispondere nel primo game.7.05 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.7.05è dietro 1-3 nei precedenti coned ha perso gli ultimi tre.