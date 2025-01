Secoloditalia.it - La vittoria di Trump provoca ancora mal di pancia: gli ex presidenti disertano il pranzo d’insediamento

Leggi su Secoloditalia.it

La sinistra americana proprio non riesce a farsi una ragione delladi Donald, tanto da disertare ilprevisto per il giorno dell’insediamento. Ai democratici – e non solo – serve molto più del maalox per mandare giù lapiccante di: tutto è iniziato con l’invito declinato da Michelle Obama nel prendere parte alpresidenziale per festeggiare l’insediamento del nuovo Presidente americano e del vice presidente, un’usanza che arriva dal 1953. Barack Obama ha deciso di seguire la moglie nella scelta, lo stesso vale per Bill Clinton e George W. Bush, che ha deciso di non dare il proprio endorsment ain campagna elettorale. Tuttavia gli examericani parteciperanno alla cerimonia d’apertura, insieme ai coniugi Jill e Joe Biden. Saranno presenti all’insediamento anche le ex first lady Laura Bush e Hillary Clinton.