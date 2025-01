Sport.quotidiano.net - Justin Kumi è granata: "Mi ispiro a Thorstvedt"

Leggi su Sport.quotidiano.net

è un nuovo giocatore della Reggiana. Il centrocampista italo-ghanese classe 2004, già nel mirino di Pizzimenti da diversi giorni, ieri mattina ha raggiunto l’accordo con il club ed è stato presentato ai media quasi in ‘tempo reale’. Mezzala di fisico e corsa (piede destro) arriva in prestito dal Sassuolo fino al termine della stagione. Il direttore sportivoaveva provato a più riprese ad imbastire una trattativa che prevedesse la permanenza difino al giugno del 2026, ma non c’è stato nulla da fare e allora – complice l’inserimento di alcuni club, tra cui la Carrarese e il Cesena– si è deciso di accelerare le pratiche e metterlo subito a disposizione di mister Viali. Sotto la gestione di Grosso fin qui aveva trovato poco spazio (appena 4 presenze tra campionato e Coppa Italia per 138 minuti complessivi), ma alla Reggiana potrebbe fare molto comodo come alter ego naturale di Ignacchiti o, in caso di necessità, di Sersanti.