Lanazione.it - Il futuro incerto delle Province. I tagli previsti mettono a rischio la manutenzione delle strade

Leggi su Lanazione.it

Letremano perché inella nuova legge di bilancio a loro carico non sono ancora spariti ma incombono come una spada di Damocle sul loro. E questo rappresenta un pericolo per i territori, dove l’assenza di risorse può tradursi in meno servizi sui settori di competenza, come lee le scuole. Sono i temi messi sul tavolo dal presidente di Upi Toscana, Gianni Lorenzetti, a seguito dell’approvazione dei bilanci in tutte letoscane: in particolare evidenzia come iridurranno in modo significativo le risorse destinate allastraordinaria della rete viaria provinciale. "Durante l’assemblea nazionaleitaliane che si è svolta a Roma lo scorso dicembre, avevamo apprezzato la disponibilità manifestata dai rappresentantiforze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, inclusi i ministri Calderoli e Piantedosi.