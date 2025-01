Liberoquotidiano.it - Il conte di Montecristo fa a pezzi l'intelligenza artificiale: su Rai 1 un caso che fa scuola

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Ildi) Saremo pure nell'era dei social e dell', ma le serie storiche o “letterarie” piacciono come non mai e fanno inanellare ai networks un successo dopo l'altro. Ottima performance anche per Ildi, romanzo di Alexandre Dumas, mandato in onda lunedì sera da Rai 1. Le prime due puntate della miniserie italo-francese a firma Bille August hanno fatto registrare il 26.9% di share medio con oltre 5 milioni di telespettatori. Non si può dire che la storia sia nuova, visti i numerosi sceneggiati che sono andati in onda negli anni tra i quali figura recentemente una produzione dei registi La Patellière e Delaporte, on air su Canale 5. Rivisitazioni fedeli ancorché diverse nello stile, che però coinvolgono le nuove generazioni.