I ragazzi della Gen Z non amano parlare con i colleghi in ufficio Ma gli esperti suggeriscono | Micro-chiacchiere di due minuti aiutano fiducia e relazioni

con iin? No grazie. Secondo un sondaggio pubblicato dal New York Post, tra 2000 persone intervistate il 78% è a disagio nel chiacchierare davanti alla ‘classica’ macchinetta del caffè. Andando in profondità, il 27% dichiara di sentirsi più a proprio agio a comunicare online piuttosto che di persona. Questo fenomeno è più marcato tra i lavoratori più giovani: il 40%Generazione Z si sente così, rispetto al 33% dei Millennials e al 24%Generazione X.Secondo i più giovani, che sono più abituati ai lavori flessibili o a distanza, comunicare vis à vis è “come imparare una nuova lingua”. Insomma, meglio Whatsapp o Teams anche se il collega è ‘a due passi’. Eppure Anna Beheshti, di Tilda, punta a incoraggiare quelle che vengono definite “” di due: “Con il lavoro ibrido ormai la norma, non abbiamo più lo stesso allenamento quotidiano nelle interazioni sociali come quando eravamo tutti ina tempo pieno.