Oasport.it - Golf, a Dubai si dividono la vetta Gouveia, Micheluzzi e Ford (am). Migliozzi in gran spolvero, bene anche Rahm

Giornata di fuoco quella che ha contraddistinto le prime 18 buche delDesert Classic (9 milioni di dollari in palio). A spartirsi la, a -7, sono ben 3 giocatori: il portoghese Ricardo, l’australiano Davide l’amateur statunitense David. Solo l’aussieè riuscito a far registrare un bogey free round con gli altri due co-leader che sono incappati in qualche errore lungo il tragitto. Il portoghese si è impantanato al par 4 della 6 dove ha segnato fin brutto bogey mentre la sorpresa del torneo,, dopo uno splendido eagle al par 5 della 10 è incappato in un bogey al par 3 della 15.Buone notizie arrivanoper quanto riguarda la compagine azzurra in terra emiratina. Guidoha chiuso il giovedì con un importante -6 (frutto di 6 birdie, 2 sulle prime e 4 sulle seconde 9 buche) che lo hanno catapultato direttamente al 4° posto in solitaria.