Ilnapolista.it - Garnacho schierato titolare in Manchester United-Southampton

Leggi su Ilnapolista.it

inStasera si gioca-Southampon di Premier League. In Inghilterra non si comportano come in Italia. Gioca anche chi è potenzialmente sul mercato. O, più probabilmente,è sul mercato solo ipoteticamente. Amorim lo schieradietro Hojlund e al fianco di Bruno Fernandes. Evidentemente il tecnico ha capito che l’argentino è fondamentale nella ricerca degli spazi e della profondità. È altruista, ama servire assist. E in questo è spesso decisivo. Il Napoli forse è alla finestra. Servono tanti soldi per portarlo alla corte di Antonio Conte. Un’impresa ai limiti dell’impossibile. Zirkzee invece è in panchina.Lovenderàsolo se il Napoli offrirà quanto il Psg ha offerto per KvaratskheliaSecondo il giornalista inglese di TalkSport, Ben Jacobs, esperto di calciomercato, trae Napoli c’è un divario significativo sulla valutazione di