Anteprima24.it - Crisi alla Provincia, la tavola rotonda si trasforma nel ‘teatro dell’assurdo’: non v’è margine d’intesa

Tempo di lettura: 3 minuti“L’incontro è stato proficuo, un grande senso di istituzione e rappresentanza. L’appuntamento odierno era soltanto la conseguenza di un ragionamento fatto in Consigliole, quello di incontrarsi per trovare una convergenza di carattere programmatico sul Bilancio di previsione, il DUP ed il PTCP.” Ha esordito così il presidente della, Nino Lombardi, al termine dellatra tutti i componenti del Consigliole, tenutasi nel pomeriggioRocca dei Rettori.Accordo trovato, si prosegue con un Governo Istituzionale? Sarebbe questa la lettura dalle prime parole del presidente, se non fosse andato in scena il teatro dell’assurdo. Perchè a quanto pare, non v’è stato alcun accordo, anzi un ‘muso a muso’ che conferma la fase di stallo ed apre un dibattito politico approfondito su quello che sarà il futuro della