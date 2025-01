Linkiesta.it - Come l’Ue può conciliare decarbonizzazione, competitività e coesione sociale

Alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo del 2024, si è molto speculato sul futuro del Green Deal, il piano complessivo dell’Unione europea (UE) per il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni nette entro il 2050. Il timore era che potesse essere smantellato contestualmente all’ascesa dei partiti di estrema destra, ma così non è stato: il centro pro-europeo ha mantenuto la maggioranza dei seggi nel Parlamento europeo, a indicare che l’Europa non intende invertire la rotta sul tema della transizione verde. Ciò nonostante, le oscillazioni verso l’estrema destra in diversi Paesi europei sono a loro volta un segnale, tra gli altri, che tra gli elettori persiste un certo disagio sulla politica climatica e che la questione va presa sul serio.I rischi per il Green DealDue sono i principali rischi per il Green Deal europeo.