Cinema | festival Corto flegreo c’è anche una sezione Stellare

Leggi su Ildenaro.it

La V edizione delPremio “” riserva tante novità, tra cui una”. Ideato dall’avvocato Maria Grazia Siciliano, direttore artistico dele presidente di Liberass aps, “” è un concorso aperto agli amanti del, ai registi, ai giovani, ai videomaker professionisti e non, invitati a produrre unmetraggio della durata massima di 15 minuti dal soggetto Ibero, che abbia come ambientazione, almeno in parte, il territorio dei Campi Flegrei ei suoi siti archeologici, il cui accesso per girare scene dei corti è a titolo gratuito. I lavori possono essere candidati fino al 30 maggio accedendo al sito www..it. Padrini dele presentatori della serata finale, in programma sabato 28 giugno all’arena dell’Anfiteatro Flavio, Gigi e Ross.