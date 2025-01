Ci sono dei cambiamenti Helena la nuova decisione del Grande Fratello è già uscita Bomba

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’diPrestes dalha sconvolto tutti. Persino i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. In generale quasi nessuno si aspettava l’eliminazione della modella brasiliana al televoto che, difatti, è stato subito giudicato truccato dagli appassionati del reality e soprattutto dai sostenitori di. Che, come avevamo già anticipato, giovedì sarà di nuovo in studio da Alfonso Signorini.Non solo, tornerà anche nella casa. Il suo è un rientro nemmeno troppo inaspettato: come accaduto au suoi ex compagni, ritirati o eliminati, la modella brasiliana varcherà di nuovo la porta rossa per dei confronti. E questo è praticamente certo ma ci sarebbe dell’altro. Molti parlano infatti di un ritorno prolungato, che va oltre al semplice faccia a faccia.Leggi anche: “Non può averlo detto davvero”.