Che bel Musetti! L'azzurro liquida Shapovalov in 3 set e accede al 3° turno degli Australian Open

Lorenzosi qualifica per il terzo2025. Il toscano classe 2002 disinnesca il genio spesso un po’ troppo sregolato di Denis, batte il canadese per 7-6(3) 7-6(6) 6-2 ed entra tra i migliori 32 nello Slam di Melbourne, dove aspetterà uno tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.Primo set a tinte tutte canadesi, perchéparte davvero molto forte puntando soprattutto sul rovescio di, dal quale ricava diversi punti e il break che, alla fine dei conti, lo porta sul 3-0 (e nonostante una chance di controbreak del toscano). Il numero 2 azzurro, però, sfrutta regali vari del suo avversario per strappargli la battuta a zero e risalire sul 3-3. Il toscano si guadagna altre due chance, stavolta per andare a servire sul 6-5, ma èa giocare bene e a guadagnarsi di fatto l’accesso al tie-break.