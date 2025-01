Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Mattarella, non prestarti a una firma vigliacca

Leggi su Puntomagazine.it

La morte del giovane Ramy anticipa la condizione di protezione e impunità verso gli abusi della polizia che avverrà con la nuova leggeRoma, 15 gennaio 2025. Vorremmo chiedere aquanto sia possibile appellarsi alla neutralità della propria funzione quando il progetto politico che il governo porta avanti è chiaramente anti-democratico.Vorremmo chiedergli cosa avrebbe fatto un presidente come Pertini davanti ad una proposta del genere.Vorremmo chiedergli come possiamo sentirci garantiti da chi, eletto al secondo mandato dalla stragrande maggioranza del Parlamento, in questi anni non è riuscito a imporre mai la propria voce nel dibattito pubblico se non nel far eleggere il governo Draghi e continuare la svendita del paese?Le grida di dolore per le incessanti morti sul lavoro vengono ignorate, sepolte sotto un mare di parole paternalistiche e prive di sostanza.