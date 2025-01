Ilrestodelcarlino.it - Sosa: "Non vedo l’ora di scendere in campo"

"Ho scelto la Reggiana perché mi sono subito piaciute sia la città che l’ambiente – queste le prime parole dida calciatore granata – anche i dirigenti del Bologna (proprietario del cartellino, ndr) mi hanno parlato molto bene della squadra e della società e quindi non ho avuto dubbi". La domanda che però tutti si fanno adesso è quando potrà effettivamentein: "Mi sento bene, credo mi manchi un po’ di ritmo partita perché da circa 2 mesi non gioco. Sono molto motivato e soprattutto sto bene ‘di testa’ nel senso che nondi poter dare una mano". Poi sulle sue caratteristiche: "Sono un difensore centrale mancino, in qualche caso d’emergenza posso adattarmi a sinistra, ma preferisco il ruolo di difensore puro". Per, classe ’02, non è la prima esperienza in Italia visto che ha già all’attivo 10 presenze in A (7 da titolare) con la squadra felsinea nella stagione 22-23 agli ordini di Thiago Motta: "Conosco già il vostro campionato e mi piace molto il modo d’intendere il calcio".