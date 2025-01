Lanazione.it - Musica al Centro, torna a Sansepolcro il Trio Contro Tempo

Arezzo, 15 gennaio 2025 –alil! Dopo il debutto avvenuto 2 anni fa proprio anell’ambito della stagione “al”, le tre artiste Gaia Matteini soprano, Elisa Pieschi violoncello e Leonora Baldelli pianoforte, saranno nuovamente nostre ospiti con un concerto che si terrà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 17.30 presso l'Auditorium di Santa Chiara. In questi 2 anni ilsi è esibito in vari luoghi prestigiosi quali Casa Verdi a Milano, Casa Menotti a Spoleto, Auditorium Hans Werner Henze a Montepulciano, Auditorium Marianum Perugia e a Malaga su invito degli Amici dellain occasione del Centenario Pucciniano nella Sala Maria Cristina, luogo deputato alla cultura nella città spagnola. Recentemente, la Presidenza del Consiglio comunale di Arezzo ha voluto ilin concerto per la celebrazione ufficiale della Festa della Toscana, 30 novembre, presso il Teatro Vasariano di Arezzo, inoltre a seguito del successo tributato loro con standing ovation a Malaga, le tre musiciste sono state nuovamente invitate in Spagna, questa volta a Madrid per un concerto che si terrà il prossimo 27 gennaio 2025.