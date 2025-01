Linkiesta.it - L’incapacità di Meloni e Schlein di lavorare insieme per il bene del Paese

Leggi su Linkiesta.it

Le due, Giorgiae Elly, non riescono mai a produrre un risultato quando si tratta di assumere decisioni condivise. Si sentono al telefono magari cordialmente ma sulla soglia delqualcosa le blocca. È come se il loro indemoniato bipolarismo non le consentisse di superare lo schema “amica-nemica”, declinazione al femminile della formula schmittiana. Questo blocco è la causa, anche se può sembrare la conseguenza, delle fibrillazioni interne ai rispettivi poli: se non c’è il mega-accordo i topi ballano. Alla fine lo spettacolo parlamentare è penoso.Laddove la Costituzione e la logica istituzionale richiedono una convergenza, come nel caso presente della (non) elezione di quattro giudici costituzionali, tutto si fa complicato, difficile, anzi impossibile. Ci sono contrasti dentro Forza Italia, tra Forza Italia e gli alleati, ci sono problemi nel Partito democratico: