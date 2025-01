Il chirurgo Antonini dopo l’operazione al pene del falconiere della Lazio | Fatta per la sua salute Il video? Era sotto farmaci

Leggi su Open.online

Si dissocia dalla pubblicazione delle immagini, afferma che l’intervento è avvenuto per ragioni serie die sostiene di non essere mai stato un dipendentel’urologo e andrologo Gabriele. Nei giorni scorsi il contratto il medico sarebbe stato licenziato in seguito alalsulsquadra Juan Bernabè, anch’egli allontanato. Questi aveva condiviso sui social i risultati ottenuti, facendo infuriare il presidentesquadra Claudio Lotito. «Mi dissocio completamente e con fermezza dalla pubblicazione delle immagini nude deldi Bernabé sui social. Non sono stato avvisato né consultato in merito a questa azione e desiderolineare che non condivido assolutamente la divulgazione di tali contenuti, che reputo lesiviriservatezza e dell’etica professionale», aggiunge il dottore.