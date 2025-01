Ilrestodelcarlino.it - Il chiosco ’Dolce vita’. L’emozione dei gestori: "Qui c’è il nostro cuore"

"IlDolce Vita non è un posto qualunque, ma un pezzo di". Parole e musica di Gino Masi e Valentina Zerbini, al timone della Dolce Vita srl, il giorno dopo l’assegnazione tramite bando dello storico locale ai piedi del Parco Tozzoni. Nove anni, con opzione per altri sei, per continuare a scrivere nuove pagine del romanzo di uno dei punti di riferimento dell’aggregazione e della socialità alle latitudini della città: "Una grande soddisfazione, questa vittoria è per Imola – sono le prime parole a caldo dei due dopo l’esito dell’apertura delle buste –. Un importante segno di continuità per non disperdere quanto è stato fatto in passato, anche in termini di mentalità gestionale. Da qui sono passate diverse generazioni di imolesi". Già, una favola iniziata nel lontano 1992 in quelquattro metri per quattro diventato nel tempo, a suon di investimenti, una splendida appendice dell’oasi verde del quartiere Pedagna: "I primi dieci anni sono stati i più duri, ma è lì che ho gettato le basi per dare nuovo slancio alla struttura – riavvolge il nastro della memoria il veterano Masi –.