Dal 6 all' 11 febbraio 2025 spazio ad innumerevoli sfilate presentazioni ed eventi tra nomi storici attesi debutti e assenti illustri

Guardare sempre avanti. Si potrebbe riassumere così l’animo più profondo dell’industria della moda. Sì, perché mentre le ultime (si spera) settimane di gelo lasciano progressivamente il posto ad una primavera mite e spensierata, brand e designer sono già concentrati sulla prossima stagione fredda. È iniziato, infatti, il conto alla rovescia per la New York Fashion Week, l’evento che darà il via al celebre (e temutissimo) Fashion Month. Stile equestre e orgoglio americano: Ralph Lauren apre la New York Fashion Week (e Jill Biden applaude) X Dopo Pitti Immagine e le settimane dedicate al menswear, insomma, si torna a parlare di moda femminile, con le collezioni dedicate all’Autunno-Inverno/26.