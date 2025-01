Lanazione.it - Cordoglio per Toscani: "Ha partecipato spesso al nostro Foto Festival"

Leggi su Lanazione.it

"E’ stato davvero un giorno triste per Massa Marittima: la scomparsa del maestro Oliviero, genio dellagrafia, personalità complessa e mai banale". Ha iniziato così la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi. "Olivieroha avuto il merito di lasciare il segno nel mondo dell’arte e della comunicazione in tutte le parti del mondo, trattando temi sociali anche complessi, con uno sguardo talvolta provocatorio, in grado di scuotere le coscienze, attraverso un sapiente impiego dell’immagine come strumento di riflessione – ha aggiunto la prima cittadina della città del Balestro –. I massetani hanno avuto il privilegio di conoscere da vicino il maestro, in occasione della sua partecipazione a Massa Marittima a molte edizioni del Toscana, invitato dal Direttore artistico Franco Fontana".