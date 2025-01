Ilfattoquotidiano.it - Universiadi a Torino, la cerimonia d’apertura ha riacceso in me il ricordo delle Olimpiadi 2006

di Marco PozziLunedì 13 gennaio, all’Inalpi Arena, si è svolta lad’inaugurazione dei2025 FISU Games, leinvernali, cioè leinvernali degli studenti universitari. La– a cui ho assistito – è iniziata alla 19.30 con quasi tre ore di sfilata degli atleti in gara, esibizioni circensi, numeri di magia, giochi di luci, illusionisti, acrobati, coreografie intorno alla dipendenza digitale (col monito a staccarsi dallo smartphone, un attimo prima dell’“ora prendiamo il telefono, accendiamo le torce e accogliamo il prossimo artista”.). Particolarmente toccante è stato il concerto di Giovanni Allevi, che dalla musica dance ha portato il pubblico sulle note del pianoforte. Ha accompagnato le note con alcune parole, accostando sport e musica, entrambi spazi di meditazione, fra silenzio e respirazione, mezzi privilegiati per andare oltre i pensieri consueti, per conoscere sé stessi.