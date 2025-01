Iodonna.it - Stivali dal tacco kitten, décolleté e pump basse. Il guardaroba del nuovo anno non può fare a meno di It Shoes tanto eleganti quanto confortevoli

Leggi su Iodonna.it

Stile e comfort non sono (più) due concetti antitetici. Mai come nelle ultime stagioni, a spopolare sono capi e accessori che ad eleganza e glamour affiancano un irrinunciabile dose di agio. Non sorprenderà, allora, che tra le Itpiù desiderate del momento spicchino dellecomode. Scarpe di vernice: 5 outfit per abbinarle con stile X Che si tratti di, slingback o sandali a listini, fashioniste di ogni età non vogliono più soffrire il mal di piedi.