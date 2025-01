Tvplay.it - Ribaltone shock Milan, Conceicao alza bandiera bianca: ora cambia tutto

Ilgiocherà quest’oggi contro il Como, ma prima in casa rossonera c’è stato un incredibile.Dopo aver vinto a sorpresa la Supercoppa italiana, di fatto, il pareggio di sabato scorso delcontro il Cagliari di Davide Nicola ha davvero spiazzati. Anche perché i rossoneri hanno gettato al vento un’ottima occasione.: ora(LaPresse) tvplay.itIn caso di successo contro il team sardo, visti i pareggi di Lazio e Juventus contro Como e Torino, ilavrebbe infatti recuperato dei punti importanti in zona Champions. La squadra di Sergio, però, ha subito l’occasione di rifarsi già tra poche ore.Il, di fatto, alle ore 18.30 sarà di scena a Como per sfidare la squadra di Cesc Fabregas nel recupero del match non giocato proprio a causa della Final Four di Supercoppa italiana in Arabia Saudita.