Ramy Elgaml chi era, cosa ha fatto, perché veniva inseguito? Tutto sul reato, l'incidente a Milano e il padre

La morte di, un giovane egiziano di 19 anni residente in Italia, ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. Il 24 novembre 2024,è stato coinvolto in un incidente amentre era a bordo di uno scooter durante un inseguimento da parte dei carabinieri.Un evento tragico che ha suscitato non solo dolore e indignazione, ma anche numerose proteste nelle piazze delle città italiane. In questo articolo, racconteremo la vita di, il motivo per cui, la dinamica dele la reazione del, Yehia, che ha trovato una nuova speranza nella ricerca della verità.chi era ehaera un giovane di 19 anni, nato in Egitto, ma residente in Italia da diversi anni. Sebbene fosse una persona discreta, il suo nome era noto nel quartiere di Corvetto, una zona dicaratterizzata da un’alta densità di popolazione e da un vivace contesto sociale.