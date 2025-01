Lettera43.it - Rama show alla presentazione del Giro d’Italia con Cairo

Leggi su Lettera43.it

a Roma per. Il primo ministro albanese è venuto nella Capitale per “colpa” di Urbano, il patron di Rcs, in occasione delladell’edizione 2025 del. Che ci azzecca l’Albania con la storica gara? Le prime tre tappe delsi svolgeranno proprio a casa di. Luogo dellocapitolino, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, blindatissimo, con addirittura una vettura della polizia di Stato con gli abbaglianti “sparati” sull’ingresso. @ditalia and @women are once again ready to thrill us! Swipe through the gallery to relive the most memorable moments of the Presentation..@ditalia e @women sono pronti a emozionarci anche quest’anno Sfoglia la gallery per rivivere i momenti. pic.twitter.com/qW4ZbCHOKI—(@ditalia) January 13, 2025Nei ringraziamentidimentica il ministro Abodi.