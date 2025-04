Inter-news.it - Condò: «Inter, Arnautovic da fallimento a titolare acquisito!»

parlando dell’si esprime anche su, autore di una grande prestazione contro il Cagliari. Il giornalista descrive la crescita avuta dall’ex attaccante del Bologna.BAYERN MONACO – Archiviata la pratica Cagliari in campionato, adesso per l’testa al Bayern Monaco in Champions League. Mercoledì è in programma il ritorno dei quarti di finale. Paolo, incalzato a Sky Sport sulla partita, ha detto la sua in merito al match di San Siro. Il giornalista giustifica la sua prudenza, ma ripone fiducia sull’: «La prudenza è data dalla distanza minima e dal Bayern Monaco che resta una grandissima squadra, ma sono fiducioso che l’possa replicare la partita dell’andata. La difesa tiene e ha dato grande prova di resistenza e a casa sua ha la possibilità del contropiede».