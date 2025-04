Chiamamifaro eliminata da Amici 24 le parole dell8217allieva 8220Ho paura di tornare a casa so di aver fallito8221

eliminata della puntata del Serale di Amici di Sabato 12 aprile è Chiamamifaro. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con SenzaCri. In casetta, come di consueto, Maria De Filippi ha aperto il collegamento per comunicare alle allieve chi tra loro due avrebbe dovuto abbandonare il talent. Le parole della cantante: "Ho paura di sentirmi una delusione, penso di essere cresciuta tanto qui dentro". Leggi su Fanpage.it L'della puntata del Serale didi Sabato 12 aprile è. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con SenzaCri. In casetta, come di consueto, Maria De Filippi ha aperto il collegamento per comunicare alle allieve chi tra loro due avrebbe dovuto abbandonare il talent. Ledella cantante: "Hodi sentirmi una delusione, penso di essere cresciuta tanto qui dentro".

