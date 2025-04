Amici 24 eliminata Chiamamifaro Non ho mai ricevuto una chiamata dai tuoi genitori Video Witty Tv

Amici 24, eliminata Chiamamifaro. La cantante perde al ballottaggio contro Senza Cri. Primo a salvarsi era stato il ballerino Daniele. Tra le lacrime Chiamamifaro saluta tutti i compagni mentre Maria De Filippi le dice qualcosa che ai fan del programma ha ricordato le parole dette ad LDA. La conduttrice ha sottolineato a Chiamamifaro che nessuno della sua famiglia l'ha spinta: "Non ho mai ricevuto una chiamata dai tuoi genitori". Se è andata avanti è solo merito suo. Video Witty Tv

