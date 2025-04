Cali dei tassi sui prestiti bancari in Italia un segnale di ripresa

Italia ha registrato nuovi Cali nei tassi d’interesse applicati sui prestiti bancari, sia per le imprese che per le famiglie. Tuttavia, il contesto economico rimane caratterizzato da una debolezza strutturale, con la domanda di credito che, pur non registrando un calo su base annua per la prima volta dal 2023, resta sottotono. Questi dati emergono dal Rapporto mensile dell’Associazione bancaria Italiana (Abi), che evidenzia una tendenza al ribasso nei costi del credito, sebbene il quadro macroeconomico continui a pesare sulla fiducia e sugli investimenti.tassi in discesa: un respiro per imprese e famiglieIl tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,84% a marzo, in diminuzione rispetto al 3,99% di settembre 2024. Si tratta di un significativo miglioramento rispetto al picco del 5,45% raggiunto a dicembre 2023, quando l’aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE) aveva esercitato pressioni significative sui costi del credito. Ilfogliettone.it - Cali dei tassi sui prestiti bancari in Italia: un segnale di ripresa? Leggi su Ilfogliettone.it A marzo 2025, l’ha registrato nuovineid’interesse applicati sui, sia per le imprese che per le famiglie. Tuttavia, il contesto economico rimane caratterizzato da una debolezza strutturale, con la domanda di credito che, pur non registrando un calo su base annua per la prima volta dal 2023, resta sottotono. Questi dati emergono dal Rapporto mensile dell’Associazionena (Abi), che evidenzia una tendenza al ribasso nei costi del credito, sebbene il quadro macroeconomico continui a pesare sulla fiducia e sugli investimenti.in discesa: un respiro per imprese e famiglieIl tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,84% a marzo, in diminuzione rispetto al 3,99% di settembre 2024. Si tratta di un significativo miglioramento rispetto al picco del 5,45% raggiunto a dicembre 2023, quando l’aumento deidi interesse della Banca Centrale Europea (BCE) aveva esercitato pressioni significative sui costi del credito.

Potrebbe interessarti anche:

Bce taglia i tassi d’interesse - ecco come cambiano i mutui e i prestiti

Imprese zona euro : tassi prestiti calano ma stretta su condizioni credito

Confindustria - tassi in discesa e calano i prestiti. Carron : «Rilancio investimenti cruciale per la crescita»

Ne parlano su altre fonti Banche, Abi: a marzo scendono tassi prestiti e si ferma calo domanda. Notizie dal Quotidiano di Sicilia. Taglio dei tassi BCE, rate dei mutui in calo: le date dei prossimi tagli. La Bce taglia i tassi. Quanto si risparmia su mutui e prestiti. Tassi, Bce: primo aumento in due anni sui nuovi mutui erogati dalla banche. Dazi, come difendere i propri risparmi? «Diversificare e non agire d'impulso. Ecco in quali settori investire».

Come indicato da askanews.it: Banche, Abi: a marzo scendono tassi prestiti e si ferma calo domanda - Roma, 12 apr. (askanews) – Nuovi cali dei tassi sui prestiti bancari in Italia a marzo, mentre in un quadro di debolezza dell’economia la domanda resta sottotono, ma per la prima volta dagli inizi del ...

A riportarlo è quifinanza.it: Tassi in calo, mutui e prestiti sono più vantaggiosi per tutti - Il calo del costo del denaro e della domanda ha fatto scendere i tassi di interessi dei prestiti di ogni tipologia e, di conseguenza, anche dei mutui per l’acquisto di una casa ...

Secondo quanto riportato da informazione.it: Tassi in calo, mutui e prestiti…" - Le grandi banche italiane ( Intesa Sanpaolo Banca Monte dei Paschi di Siena ) hanno registrato risultati record nel 2024, superando diverse metriche di redditività e bilancio. Tuttavia, non è stato co ...