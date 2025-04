Tennis Lorenzo Musetti in finale la storia si scrive a Montecarlo

Tennis italiano. Lorenzo Musetti, con determinazione e coraggio, ha sconfitto Alex De Minaur al termine di una partita mozzafiato (1-6, 6-4, 7-6(4)) e si è qualificato per la sua prima finale in un torneo Masters 1000 a Montecarlo. Un traguardo storico per il giovane azzurro, che conferma di essere uno dei giocatori più promettenti del circuito ATP.Una partita memorabileLa sfida contro De Minaur non poteva iniziare peggio per Musetti. Il primo set è stato dominato dall'australiano, che ha imposto un ritmo serrato e preciso, costringendo l'italiano a inseguire. Con un eloquente 6-1, De Minaur sembrava avere tutto sotto controllo. Ma Musetti, già abituato a compiere rimonte straordinarie in questo torneo, non si è lasciato intimidire.Il secondo set, iniziato con qualche minuto di ritardo a causa della pioggia, ha visto un cambio di marcia da parte dell'azzurro.

