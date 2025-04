Quotidiano.net - San Martino I: Il Papa Martire Celebrato il 13 Aprile

Chi era SanI? SanI è stato undella Chiesa cattolica, nato a Todi, in Italia, nel VII secolo. È conosciuto per il suo forte impegno nel difendere l'ortodossia della fede cristiana contro le eresie del suo tempo. Durante il suo pontificato, ha affrontato numerose sfide, tra cui l'opposizione dell'imperatore bizantino Costante II, che cercava di imporre il monotelismo, una dottrina considerata eretica dalla Chiesa cattolica. Perché è diventato Santo? SanI è stato canonizzato principalmente per il suo martirio. Dopo essersi opposto al monotelismo, fu arrestato e deportato a Costantinopoli per ordine dell'imperatore. Fu sottoposto a un processo ingiusto e condannato all'esilio in Crimea, dove morì nel 655. La sua ferma difesa della fede e il suo sacrificio personale lo hanno reso un modello di santità e coraggio per i cristiani di tutto il mondo.