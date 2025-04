Tuffi Matteo Santoro in una sorprendente finale dai tre metri Tris cinese nelle altre gare

Tuffi a Windsor. Nella finale dei tre metri maschili, con presente Matteo Santoro, a vincere è il britannico Jordan Christopher Houlden, che sfrutta i disastri dei cinesi e si prende un inaspettato successo davanti all’americano Carson Tyler e Zheng Jiuyuan. Ottavo posto per Matteo Santoro, che sfiora il muro dei 400 punti.Houlden ha vinto con il punteggio complessivo di 470.85 al termine di una gara solida e con un ottimo quadruplo e mezzo raggruppato finale da 89.30. Secondo posto per Tyler con 447.65, mentre Zheng Jiuyuan è terzo con 433.15 complice un disastroso doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 48.75 punti. Lo stesso identico tuffo che ha condannato anche Wang Zongyuan, che aveva vinto la qualifica e che invece termina solo quinto con 421. Oasport.it - Tuffi, Matteo Santoro in una sorprendente finale dai tre metri. Tris cinese nelle altre gare Leggi su Oasport.it Si è chiusa con una clamorosa sorpresa la terza e penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo dia Windsor. Nelladei tremaschili, con presente, a vincere è il britannico Jordan Christopher Houlden, che sfrutta i disastri dei cinesi e si prende un inaspettato successo davanti all’americano Carson Tyler e Zheng Jiuyuan. Ottavo posto per, che sfiora il muro dei 400 punti.Houlden ha vinto con il punteggio complessivo di 470.85 al termine di una gara solida e con un ottimo quadruplo e mezzo raggruppatoda 89.30. Secondo posto per Tyler con 447.65, mentre Zheng Jiuyuan è terzo con 433.15 complice un disastroso doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 48.75 punti. Lo stesso identico tuffo che ha condannato anche Wang Zongyuan, che aveva vinto la qualifica e che invece termina solo quinto con 421.

