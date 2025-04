Ilfogliettone.it - L’Inter batte il Cagliari 3-1 e allunga sul Napoli: ora testa al Bayern Monaco

Grande vittoria per, che supera il3-1 a San Siro nella 31ª giornata di Serie A. I nerazzurri si portano temporaneamente a +6 sul, in attesa del match degli azzurri contro l’Empoli di lunedì sera. Una prestazione convincente quella del, con Arnautovic protagonista assoluto grazie a un gol di potenza e un assist decisivo per Lautaro Martinez. Nonostante il momentaneo spavento firmato da Piccoli, la rete su corner di Bisseck ha chiuso i conti, regalando tre punti fondamentali alla squadra di Simone Inzaghi.La partita punto per puntoparte subito forte, schierando Marko Arnautovic al posto di Thuram. La scelta si rivela vincente: dopo appena 20 minuti, l’austriaco sblocca il risultato con un tiro potente che non lascia scampo a Radunovic. Pochi minuti più tardi, è ancora lui a illuminare il match servendo l’assist perfetto per Lautaro Martinez, che insacca il 2-0.