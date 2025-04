Costantino Vitagliano La mia lotta contro la malattia autoimmune

Costantino Vitagliano, volto noto di Uomini e Donne e amato dal pubblico per la sua partecipazione come tronista, è tornato oggi, sabato 12 aprile, nello studio di Verissimo . Accolto dalla conduttrice Silvia Toffanin, Costantino ha aperto il suo cuore parlando della sua battaglia contro una rara malattia autoimmune, delle sfide quotidiane legate alle cure sperimentali e del ruolo fondamentale che l’amore gioca nella sua vita.Accanto a lui, c’era Daphne, la nuova compagna con cui ha una relazione da circa tre mesi. Presentandola al pubblico, Costantino ha scherzato: “Lei è la donna che sopporta i miei sbalzi d’umore da oltre tre mesi”. Un’affermazione che nasconde però un profondo significato, legato alla difficile convivenza con i sintomi della malattia e gli effetti collaterali delle terapie. Ilfogliettone.it - Costantino Vitagliano: “La mia lotta contro la malattia autoimmune” Leggi su Ilfogliettone.it , volto noto di Uomini e Donne e amato dal pubblico per la sua partecipazione come tronista, è tornato oggi, sabato 12 aprile, nello studio di Verissimo . Accolto dalla conduttrice Silvia Toffanin,ha aperto il suo cuore parlando della sua battagliauna rara, delle sfide quotidiane legate alle cure sperimentali e del ruolo fondamentale che l’amore gioca nella sua vita.Accanto a lui, c’era Daphne, la nuova compagna con cui ha una relazione da circa tre mesi. Presentandola al pubblico,ha scherzato: “Lei è la donna che sopporta i miei sbalzi d’umore da oltre tre mesi”. Un’affermazione che nasconde però un profondo significato, legato alla difficile convivenza con i sintomi dellae gli effetti collaterali delle terapie.

