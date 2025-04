Ilfogliettone.it - Piantedosi difende l’uso delle fascette per i migranti trasferiti in Albania: “Una pratica regolare e necessaria”

Leggi su Ilfogliettone.it

Il ministro dell’Interno, Matteo, è intervenuto con fermezza durante la conferenza stampa conclusiva del vertice MED5 a Napoli per affrontare le polemiche sull’utilizzo distringitubo per immobilizzare i polsi deiin. Unache ha acceso il dibattito pubblico, ma che il ministro ha definito “una misura standard, pienamente legittima e conforme alla normativa vigente”.“Una scelta condivisa e rivendicata”Con un tono deciso,ha respinto ogni accusa di irregolarità, ribadendo chenon rappresenta un atto discriminatorio o arbitrario, bensì una procedura operativa adottata dagli operatori di polizia in piena autonomia. “Non si tratta di prendere le distanze”, ha dichiarato il ministro, “io rivendico e condivido questa decisione”.