La nave Libra arriva in Albania migranti trasferiti nel centro di Gjader

Ladella Marina Militare italiana ha attraccato al porto di Shengjin, in, trasportando a bordo 40destinati aldi permanenza per il rimpatrio (Cpr) di. Si tratta di cittadini di diverse nazionalità, precedentemente ospitati nel Cpr di Brindisi, che ora sarannoall’ex base militare albanese in attesa del loro rimpatrio nei paesi di origine.Il trasferimento è avvenuto in applicazione del decreto approvato lo scorso 28 marzo, che amplia i criteri per il trasferimento nei centri esteri non solo ai richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche aiirregolari per i quali il questore ha emesso un decreto di espulsione confermato da un giudice. Una decisione che ha sollevato numerose discussioni politiche e sociali, soprattutto dopo le immagini e le testimonianze diffuse dall’europarlamentare del Partito Democratico, Cecilia Strada.