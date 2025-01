Picchiò medico al pronto soccorso | Sei un moscerino sulla mia Porsche Condannato 52enne

Leggi su Dayitalianews.com

«Sei unmia».ala Milano:a 13 mesi di carcere e 18.000 euro di risarcimento“Sei come unsul parabrezza della mia”, gli urlava mentre lo spingeva e lo picchiava. Oggi la sentenza del tribunale di Milano hal’uomo a un anno e mezzo di prigione per lesioni aggravate, minacce e interruzione di pubblico servizio. L’incidente risale al 2017, quando l’uomo, un consulente fiscale di 52 anni residente a Lugano, aggredì verbalmente e fisicamente ilClaudio Ciaramella neldella Clinica Città Studi di Milano, dove sua madre era in cura.“Ti mando a Lampedusa”, urlava, insieme a vari insulti diretti al. Oltre alla condanna di un anno e due mesi di reclusione, l’aggressore è stato obbligato a risarcire la vittima con 10mila euro e l’ospedale con 8mila euro, oltre a dover coprire le spese legali.