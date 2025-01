Thesocialpost.it - Maltempo e guasti bloccano i treni: disagi su scala nazionale

Leggi su Thesocialpost.it

Novetra Alta velocità e Intercity sono stati cancellati o limitati, mentre altri cinque sono attualmente fermi, con ritardi che per duenotturni hanno superato i 350 minuti, sfiorando le sei ore. I, causati dai danni provocati dal, stanno colpendo la linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno. Dalle 7:40, la circolazione è sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, e dalle 9:30 è interrotta anche la tratta tra San Lucido e Paola. La situazione, aggravata dalla criticità meteo, sta causando un vero calvario per i passeggeri costretti a lunghi tempi di attesa.Anche i viaggiatori sulla tratta Roma-Firenze sono in difficoltà. In questo caso, un guasto alla linea ha rallentato la circolazione. Sono in corso gli interventi dei tecnici, ma i ritardi si attestano intorno ai 50 minuti.