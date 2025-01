Lanazione.it - L’Unione approva un bilancio da 34 milioni di euro: nel 2025 sarà garantita l’efficienza di tutti i servizi gestiti. Tanti gli investimenti

Arezzo, 14 gennaiounda 34di: neldigli. Con l’zione del nuovoda 34didei Comuni Montani del Casentino garantisce per il nuovo anno, lo stesso livello di efficienza di, compresi quelli per conto dei Comuni. Considerati i trasferimenti regionali per l’incentivazione delle gestioni associate, che sono aumentati rispetto all’anno precedente, e anche grazie alla modifica statutaria per l’ingresso del comune di Poppi nella CUC, ciun maggiore abbattimento alle quote dei comuni. I trasferimenti dai comuni per iassociati, considerati complessivamente, subiscono una lieve riduzione rispetto al 2024.