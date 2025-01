Ilfattoquotidiano.it - “Limite dei mandati? Nessuna lezione da chi è da trent’anni in Parlamento”: sembra De Luca, invece è Luca Zaia

“E’ inaccettabile dire che si blocchino deia amministratori eletti direttamente dal popolo altrimenti si creano centri di potere. Ed è stucchevole che lavenga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal“. Le parole sono del presidente della Regione Venetoe confermano una circostanza che nessuno avrebbe forse mai pronosticato. Su questo tema – ildel terzo mandato per i governatori – si formano alleanze inedite e imprevedibili: da una parteche fa asse con il collega Vincenzo De(il quale aveva fatto sentire la sua voce venerdì scorso), dall’altra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che – mentre si trova sulla stessa sponda della segretaria del Pd Elly Schlein – ha nel mirino per il suo partito proprio il ruolo di candidato presidente in Veneto.