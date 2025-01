Lavoro Calderone | situazione positiva vincere sfida competenze

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 gen. (askanews) – Ladel mercato delè “assolutamente”, ma l’obiettivo è continuare a impegnarsi per “avere un mondo delpiù efficiente e inclusivo e ridurre le diseguaglianze che permangono”. Lo ha detto il ministro del, Marina, intervenendo alla Camera alla presentazione del rapporto Inapp. “Abbiamo molto da fare per portare a bordo le energie vitali del Paese: giovani e donne – ha proseguito – abbiamo da fare ancora un percorso importante. Ma anche in questo contesto l’indicatore ci dice che c’è un’inversione di tendenza. Dobbiamoladelle, unafondamentale”. Vis L'articoloproviene da Ildenaro.it.