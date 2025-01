Lanazione.it - Gioco d’azzardo in crescita: Sds potenzia i servizi

PISA Pisa in testa. Ma anche a Cascina e San Giuliano Terme non scherzano. E pure nei comuni più piccoli si gioca e si scommette non poco. Cresce a ritmi preoccupanti anche nella Zona Pisana (comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) la dipendenza dae Società della Salute e SerD dell’Asl Toscana Nord Ovest decidono dire idedicati. Lo fanno grazie a “Gio(care) senza Azzar(dare)”, progetto della Zona Pisana, finanziato dall’amministrazione regionale per un importo complessivo i 152.447 euro dedicato proprio a consolidare e ampliare la rete degli interventi di contrasto al cosiddetto “Gap” (patologico) che sarà presentato pubblicamente domanialla Biblioteca comunale “Impastato” di Cascina (viale Comaschi, 67).