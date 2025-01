Spazionapoli.it - Colpo di scena Garnacho, c’è la risposta dello United: Napoli spiazzato

Leggi su Spazionapoli.it

Acquisti– In casa azzurra, in attesa dell’annuncio ufficiale del passaggio di Kvaratskhelia al PSG, ci sono delle novità su.Del passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, di fatto, si attende solo l’annuncio ufficiale. Tutte le parti in questione di questa trattativa si sono accordate sui vari dettagli.Aldi Aurelio De Laurentiis, dunque, andranno circa 75 milioni di euro, i quali saranno investiti sicuramente per cercare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Tra i nomi più caldi per prendere il posto del georgiano bisogna sicuramente inserire quello di Alejandro. Proprio su quest’ultimo bisogna segnalare un importante aggiornamento.Calciomercato, il Manchesterchiede 75 milioni per: c’è pessimismo tra i partenopeiSecondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, infatti, ilnon è fiducioso nel riuscire a chiudere per il calciatore georgiano.