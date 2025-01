Dilei.it - Charlene di Monaco brilla per la sua assenza. Non ha giustificazione

Il Principe Alberto ha aperto la 27esima Giornata del Gusto di Montecarlo e sua mogliedihato per la sua. Infatti, contrariamente allo scorso anno, la Principessa non si è fatta vedere passando sotto silenzio il suo forfait.Alberto disolo a colazione per la Giornata del GustoAlberto disi è quindi ritrovato tutto solo, senzae i gemelli Jacques e Gabriella, all’evento inaugurale della Giornata del Gusto. Il Principe ha partecipato alla colazione organizzata nella sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage insieme ad altre personalità di spicco di Montecarlo, chef e studenti, ma non ha potuto condividere con sua moglie il momento di festa. Visualizza questo post su Instagram Così, si è trovato tutto solo a gustarsi dei fragranti croissant e ad assaggiare il miele e il succo di melograno.