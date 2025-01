Iodonna.it - Anche la bimba della conduttrice ha voluto dire la sua durante la lezione della mamma

A volte è dura mettere assieme la vita professionale, con la necessità di continuare ad imparare, e il proprio ruolo di madre. Ma Diletta Leotta ce la mette davvero tutta. Nelle ultime storie Instagram, ladi Dazn ha mostrato alcuni momenti delle sue lezioni di inglese, tra piccole gaffe linguistiche e dolcissime interruzioni da partesua bambina, Aria. Oltre che per ragioni professionali, l’essere sposata con il portiere tedesco Loris Karius comporta un utilizzo continuo dell’inglesenella vita quotidiana, motivo in più per perfezionare la lingua. Diletta Leotta, vita pubblica e privataguarda le foto Diletta Leotta, unad’inglese.